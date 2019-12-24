Александр Дюков: «Деградации нашего футбола нет, но мы стоим на месте»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома высказался о неудаче российских клубов в еврокубках и переходе на систему «весна-осень».

— Переход на «осень-весна» не принес особых выгод и преимуществ, — сказал Дюков. — Но и возврат на «весна-осень» не даст каких-то выгод и преимуществ. Куда больше зависит от работы тренеров. Деградации нашего футбола нет, но мы стоим на месте. Наверное, «Зенит» мог бы выйти из группы не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. «Краснодар», если бы не травмы, мог бы выйти в плей-офф и было бы у нас две команды весной. Но меняется европейский футбол. Растет интенсивность, ускорений, число ТТД и передач. Там нужно быстро принимать решения.

Наш футбол другой — такой, какой был 10 лет назад. Понятно, что с ним практически невозможно преуспеть в еврокубках. Как мы играем? Низкий блок обороны, пешком доходим до чужой штрафной. А там высокий прессинг, к которому мы не готовы. Вопросы к тренерам. Поэтому я приветствую возвращение Леонида Слуцкого. (Дмитрий Гирин)