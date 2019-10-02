Алан Дзагоев: «Не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». Был вариант со «Штутгартом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какие иностранные клубы проявляли к нему интерес. В интервью Youtube-каналу «КраСава» экс-футболиста Евгения Савина он назвал один конкретный вариант.

— Это правда, что из Академии Коноплева ты мог уехать в «Челси»? Ты настолько нравился Роману Абрамовичу? — спросил Савин у Дзагоева, который выступает за ЦСКА с 2008 года.

— Мы ездили в Англию на товарищеский матч, я забил и отдал. «Челси» тогда тренировал Авраам Грант, он присутствовал той игре. Ну и начали эту историю рекламировать, но конкретики не было.

— Я знаю, что ты мог оказаться в «Челси» еще раз — уже из ЦСКА. Абрамович поговорил с Жирковым и тот тебе передал, что если ты хочешь в Англию — тебе надо только сказать.

— Это правда. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать.