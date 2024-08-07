Алаев рассказал о возможных изменениях в системе распределения призовых в РПЛ из-за замедления Youtube в России

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии замедления видеохостинга Youtube на систему распределения призовых в РПЛ.

«Медийная активность клубов — один из показателей. Коррективы в системе распределения? Посмотрим. Это новшество, которое мы будем постепенно донастраивать. Тем более возникают такие существенные вещи, как замедление Youtube. Если будут проблемы, изменим систему. Есть возможность провести это через правление (Правление РПЛ — Прим. «СЭ»). Все будут в равных условиях. Альтернативы Youtube — ВК-видео или Rutube? Возможно. Есть разные варианты. Сейчас говорить об этом рано. Но мы подберем те, которые будут устраивать и нас, и клубы», — сказал Алаев «СЭ».

10 июля РПЛ объявила, что клубы утвердили модель распределения доходов и расходов в новом сезоне. В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим соглашениям с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по нескольким критериям: посещаемость и медиаактивность. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.