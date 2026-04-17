Павел Деревянко: «Мне очень приятно быть причастным к «Динамо» и истории этого великого клуба»

Известный актер Павел Деревянко ответил на вопрос «СЭ» о результатах «Динамо».

— Мне очень приятно быть причастным к «Динамо» и истории этого великого клуба. Когда позвали провести автограф-сессию с болельщиками на стадионе на матче в честь для рождения клуба, согласился с большой радостью.

— «Динамо» в чемпионате ни за что не борется. Почему, на ваш взгляд, болельщики все равно придут на стадион в большом количестве?

— Во-первых, верю, что команда способна выиграть Кубок России. К решающим матчам надо готовиться через игры. Во-вторых, люди в любой ситуации идут на матчи «Динамо», на наш стадион как на праздник. Вижу это на примере собственных детей. В-третьих, поздравить любимый клуб с днем рождения — прекрасный повод.

— Тюкавин, с которым вы часто снимались в роликах, стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. Как поздравили Костю?

— Персонально всегда болею за него. Пусть новая цель будет — сто!

— Многие отмечают киношный, стильный образ Ролана Гусева. Какого персонажа Гусев мог бы сыграть в шестом сезоне «Беспринципных»?

— Никого. Потому что Гусев — принципиальный.

В среду, 22 апреля, Павел Деревянко проведет автограф-сессию в преддверии матча 26-го тура РПЛ против «Рубина».