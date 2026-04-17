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Павел Деревянко: «Мне очень приятно быть причастным к «Динамо» и истории этого великого клуба»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный актер Павел Деревянко ответил на вопрос «СЭ» о результатах «Динамо».

— Мне очень приятно быть причастным к «Динамо» и истории этого великого клуба. Когда позвали провести автограф-сессию с болельщиками на стадионе на матче в честь для рождения клуба, согласился с большой радостью.

— «Динамо» в чемпионате ни за что не борется. Почему, на ваш взгляд, болельщики все равно придут на стадион в большом количестве?

— Во-первых, верю, что команда способна выиграть Кубок России. К решающим матчам надо готовиться через игры. Во-вторых, люди в любой ситуации идут на матчи «Динамо», на наш стадион как на праздник. Вижу это на примере собственных детей. В-третьих, поздравить любимый клуб с днем рождения — прекрасный повод.

— Тюкавин, с которым вы часто снимались в роликах, стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. Как поздравили Костю?

— Персонально всегда болею за него. Пусть новая цель будет — сто!

— Многие отмечают киношный, стильный образ Ролана Гусева. Какого персонажа Гусев мог бы сыграть в шестом сезоне «Беспринципных»?

— Никого. Потому что Гусев — принципиальный.

В среду, 22 апреля, Павел Деревянко проведет автограф-сессию в преддверии матча 26-го тура РПЛ против «Рубина».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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