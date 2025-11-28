«Акрон» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 29 ноября

«Акрон» и «Пари НН» сыграют в 17-м туре чемпионата России в субботу, 29 ноября.

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.

29 ноября 2025, 14:00. Самара Арена (Самара)

После 16 туров Премьер-лиги команда из Тольятти набрала 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. Нижегородцы с 8 очками располагаются на 16-й строчке в таблице чемпионата России.

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