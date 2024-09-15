«Акрон» — «Химки»: Хубулов довел счет до разгромного, Дзюба отдал голевую передачу

Новичок «Акрона» Артем Дзюба отличился дебютным голевым действием за команду в матче против «Химок» в 8-м туре РПЛ — 3:0.

В концовке матча 36-летний форвард отдал голевую передачу на Владимира Хубулова.