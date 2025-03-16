«Акрон» — ЦСКА: Гуарирапа удвоил преимущество армейцев, у Акинфеева голевой пас

ЦСКА удвоил преимущество в счете в гостевой игре с «Акроном» в 21-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 59-й минуте забил Сауль Гуарирапа. Голевую передачу ему сделал вратарь армейцев Игорь Акинфеев.