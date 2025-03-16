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16 марта 2025, 13:38

«Акрон» — ЦСКА: Глебов вывел армейцев вперед

Руслан Минаев
Кирилл Глебов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА повел в счете в гостевой игре с «Акроном» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 36-й минуте забил Кирилл Глебов.

Артем Дзюба&nbsp;&mdash; Игорь Акинфеев.«Акрон» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
16 марта 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
ЦСКА
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ЦСКА побеждает «Акрон» после первого тайма матча 21-го тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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