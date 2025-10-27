Акинфеев заявил, что диктор Плешаков был настоящей легендой ЦСКА

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о смерти диктора стадиона «ВЭБ-Арена» Игоря Плешакова.

Об этом стало известно в понедельник, 27 октября. Диктор умер в возрасте 56 лет.

«Нет слов... Игорь — не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости... Покойся с миром», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Плешаков около 25 лет был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» во вторник, 21 октября, на кубковом матче с «Акроном» (3:2).