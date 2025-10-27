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27 октября 2025, 16:36

Акинфеев заявил, что диктор Плешаков был настоящей легендой ЦСКА

Алина Савинова

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о смерти диктора стадиона «ВЭБ-Арена» Игоря Плешакова.

Об этом стало известно в понедельник, 27 октября. Диктор умер в возрасте 56 лет.

«Нет слов... Игорь — не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости... Покойся с миром», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Плешаков около 25 лет был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» во вторник, 21 октября, на кубковом матче с «Акроном» (3:2).

Источник: https://t.me/igor_akinfeev35/1177
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Краснодар

 3
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Родина

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П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
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Балтика

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Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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