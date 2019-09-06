Акинфеев встретился с 12-летним больным болельщиком ЦСКА.Фото
14:18
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с 12-летним Степаном Махаличевым, мальчиком с ограниченными возможностями здоровья, болеющим за ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
Отмечается, Акинфеев пообщался с ним, провел для Степана небольшую экскурсию по базе, сделал совместные фото, а также подарил игровую футболку.
#Акинфеев встретился с юным болельщиком с ОВЗ https://t.co/we6gIyXS8D pic.twitter.com/1KKQHFpvxK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 6, 2019
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