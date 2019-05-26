Акинфеев считает, что победа над "Крыльями Советов" станет для ЦСКА достойным окончанием сезона

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от заключительного матча чемпионата России-2018/19 против "Крыльев Советов"​.

– Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играю "от ножа", – приводит слова Акинфеева пресс-служба армейцев. – Даже с "Анжи"​ не было такого, что мы "прикурили" и спокойно довели дело до конца. На своем стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над "Крыльями" станет достойным окончанием сезона.

Перед 30-м туром ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. "Крылья" располагаются на 13-й строчке, набрав 28 баллов. Самарцы сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.