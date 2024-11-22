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Сегодня, 17:00

Акинфеев рассказал, что проблемы с коленом существенно влияют на его жизнь

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о проблемах с коленом, которые преследуют его на протяжении долгого времени.

«Чтоб вы понимали, после второй операции у меня артрит 4-й степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена, как и нормальной жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так каждый день.

Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идет восстановление — лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле», — цитирует Акинфеева Sport24.

Также голкипер признался, что травма доставлят ему неудобства во время матчей.

«Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание. Из-за того, что хрящей нет, кости бьются друг об друга, нет эластичности сустава. С каждым годом делать резкие движения становится все труднее», — добавил игрок.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он выступает за основной состав с 2003 года. Текущий контракт 38-летнего вратаря рассчитан до лета 2026 года.

Понтус Вернблум и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея». Акинфеев отреагировал на Вернблума и выдал пачку историй

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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3
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4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
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