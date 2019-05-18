Акинфеев провел 600-й матч за ЦСКА

Матч 29-го тура против "Ахмата" (1:0) стал для Игоря Акинфеева 600-м в составе ЦСКА.

Голкипер, дебютировавший в составе армейского клуба в 2003 году, провел 426 игр в чемпионате страны, 52 – в национальных кубках и 122 в еврокубках. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Игоря Акинфеева за ЦСКА по годам