18:51 | Футбол — РПЛ

Акинфеев провел 600-й матч за ЦСКА

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Матч 29-го тура против "Ахмата" (1:0) стал для Игоря Акинфеева 600-м в составе ЦСКА.

Голкипер, дебютировавший в составе армейского клуба в 2003 году, провел 426 игр в чемпионате страны, 52 – в национальных кубках и 122 в еврокубках. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Игоря Акинфеева за ЦСКА по годам

 

ЧР

КР

СКР

КПЛ

ЛЧ

КУ/ЛЕ

СКУ

Всего

2003

13

2

-

2

1

-

-

18

2004

26

1

1

-

10

-

-

38

2005

29

7

-

-

-

15

1

52

2006

28

7

1

-

8

-

-

44

2007

10

2

1

-

3

2

-

18

2008

30

2

-

-

-

6

-

38

2009

30

4

1

-

6

4

-

45

2010

28

1

1

-

4

7

-

41

2011

22

4

1

-

-

4

-

31

2012

25

-

-

-

-

2

-

27

2013

28

2

1

-

6

-

-

37

2014

28

3

1

-

6

-

-

38

2015

31

2

-

-

10

-

-

43

2016

28

3

1

-

6

-

-

38

2017

31

-

-

-

10

-

-

41

2018

27

-

1

-

5

6

-

39

2019

12

-

-

-

-

-

-

12

Итого

426

40

10

2

75

46

1

600
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