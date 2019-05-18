Акинфеев провел 600-й матч за ЦСКА

Матч 29-го тура против "Ахмата" (1:0) стал для Игоря Акинфеева 600-м в составе ЦСКА.
Голкипер, дебютировавший в составе армейского клуба в 2003 году, провел 426 игр в чемпионате страны, 52 – в национальных кубках и 122 в еврокубках. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Игоря Акинфеева за ЦСКА по годам
|
|
ЧР
|
КР
|
СКР
|
КПЛ
|
ЛЧ
|
КУ/ЛЕ
|
СКУ
|
Всего
|
2003
|
13
|
2
|
-
|
2
|
1
|
-
|
-
|
18
|
2004
|
26
|
1
|
1
|
-
|
10
|
-
|
-
|
38
|
2005
|
29
|
7
|
-
|
-
|
-
|
15
|
1
|
52
|
2006
|
28
|
7
|
1
|
-
|
8
|
-
|
-
|
44
|
2007
|
10
|
2
|
1
|
-
|
3
|
2
|
-
|
18
|
2008
|
30
|
2
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
38
|
2009
|
30
|
4
|
1
|
-
|
6
|
4
|
-
|
45
|
2010
|
28
|
1
|
1
|
-
|
4
|
7
|
-
|
41
|
2011
|
22
|
4
|
1
|
-
|
-
|
4
|
-
|
31
|
2012
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
27
|
2013
|
28
|
2
|
1
|
-
|
6
|
-
|
-
|
37
|
2014
|
28
|
3
|
1
|
-
|
6
|
-
|
-
|
38
|
2015
|
31
|
2
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
43
|
2016
|
28
|
3
|
1
|
-
|
6
|
-
|
-
|
38
|
2017
|
31
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
41
|
2018
|
27
|
-
|
1
|
-
|
5
|
6
|
-
|
39
|
2019
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Итого
|
426
|
40
|
10
|
2
|
75
|
46
|
1
|
600
Загрузка...