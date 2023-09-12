Акинфеев признался, что устал от назначенных в этом сезоне пенальти в свои ворота

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил над количеством назначенных в текущем сезоне пенальти в свои ворота.

«На самом деле, в этом году надоели мне эти пенальти. С «Ахматом» — три, Суперкубок с «Зенитом», «Сочи» — серия пенальти, потом в Екатеринбурге пенальти. Защитники не дают расслабиться», — цитирует Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

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