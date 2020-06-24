Акинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьеры

Как стало известно «СЭ», вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев намерен отработать до конца свой контракт с московской командой. Соглашение с 34-летним российским футболистом рассчитано до июня 2022 года.

Ранее получила распространение информация о том, что капитан армейцев задумался о завершении карьеры после поражения ЦСКА от «Зенита» со счетом 0:4.

В сезоне-2019/20 голкипер провел 28 матчей за красно-синих и пропустил 34 гола.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16). Является шестикратным обладателем Кубка страны (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) и семикратным обладателем Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018). В сезоне-2004/05 армейцы завоевали Кубок УЕФА.