Акинфеев объяснил, почему называет ЦСКА своей жизнью

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к московскому клубу. Он назвал армейцев своей жизнью.

«Если бы я пришел с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА — моя жизнь. А когда ты тут видел все, прожил все. Когда все вот так пролетело... Хотя еще, наверное, не все пролетело, еще попылим. Но по факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» — цитирует вратаря пресс-служба ЦСКА.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз — обладателем Кубка страны и семь раз — национального Суперкубка. В сезоне-2004/05 он привел клуб к победе в Кубке УЕФА.