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Ахметов о переходе Фернандеса из ЦСКА в «Зенит»: «Понимаю, за что его критикуют, но люди не знают всего»

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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился мнением о переходе экс-защитника сборной России Марио Фернандеса из ЦСКА в петербургский клуб.

«Для меня он положительный герой, однозначно. Я понимаю, за что его критикуют, но люди не знают всей ситуации, не знают, что там было изнутри. Я сам не знаю всей этой истории до конца. Поэтому я не могу его судить. Переживал ли он? Конечно, ему было не все равно. Он многое сделал для клуба, принес много пользы и трофеев. Все это нельзя списывать со счетов. Опять же, наверное, только он и руководство ЦСКА знает, что произошло на самом деле. Наверное, он не рассказал людям, как все было на самом деле, поэтому нельзя судить его за переход в «Зенит». Любит ли он ЦСКА до сих пор? Конечно. Этот клуб в его сердце, однозначно. В нем он всегда отдавал всего себя. Претензий к нему нет, и не может быть в плане отношения», — сказал Ахметов Legalbet.

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года он выступал за ЦСКА.

Источник: Legalbet.ru
Ильзат Ахметов
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Полузащитник «Зенита» Ахметов назвал причины критики в адрес петербургского клуба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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