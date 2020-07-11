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«Ахмат» — «Зенит»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

11 июля 2020, 20:51
28-й тур. «Ахмат» — «Зенит». 28-й тур. «Ахмат» — «Зенит».
28-й тур. «Ахмат» — «Зенит».
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На 62-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (1:1) арбитр Михаил Вилков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, а видеоарбитры Алексей Еськов и Антон Аверьянов не вмешались в его действия, когда в площади ворот сине-бело-голубых произошел контакт мяча с левой рукой Йордана Осорио.

Могло показаться, что мяч отлетел после того, как зенитовский защитник неудачно ударил по нему левой ногой. На самом деле случился рикошет от правой, опорной ноги Осорио. Получается, что единственной причиной, почему бригада судей не зафиксировала фол, может быть то, что рука футболиста находилась в естественном положении — не была задрана вверх. (Александр Бобров)

Ахмат — Зенит

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