«Ахмат» — «Зенит»: Камилов получил красную карточку в концовке

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Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов получил красную карточку в матче против «Зенита» в 15-м туре РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».