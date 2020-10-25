В воскресенье, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Уфа». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами с одинаковым счетом — 1:0.

Следить за матчем «Ахмат» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Уфа»