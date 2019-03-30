15:21 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" - "Спартак": Рассказов, Гулиев и Глушаков в стартовом составе гостей

3
Обсудить

"Спартак" назвал стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Спартак": Селихов, Джикия, Боккетти, Комбаров, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ташаев, Зе Луиш, Адриану.

Запасные: Максименко, Поплевченков, Жиго, Айртон, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Мелкадзе, Роша.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Опрос

Как закончится матч 21-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ