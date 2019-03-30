"Ахмат" - "Спартак": Рассказов, Гулиев и Глушаков в стартовом составе гостей

"Спартак" назвал стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Ахмата".
"Спартак": Селихов, Джикия, Боккетти, Комбаров, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ташаев, Зе Луиш, Адриану.
Запасные: Максименко, Поплевченков, Жиго, Айртон, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Мелкадзе, Роша.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
📋 Наш состав на матч с "Ахматом"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 марта 2019 г.
📍 Прямой эфир:
📺 @matchpremier
📻 Аудиотрансляция матча 📲 приложение
🎧 Алексей @azzazello71 Золин#АхматСпартак pic.twitter.com/hwu1bQNuhd
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