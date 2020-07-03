«Ахмат» скорбит в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

«Ахмат» в официальном Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер РФ, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве в возрасте 57 лет.

«Ушел в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину, мы принадлежим Аллаху и воистину, мы к нему вернемся! Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!» — говорится в сообщении грозненцев.