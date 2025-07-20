«Ахмат» — «Рубин»: Ходжа увеличил преимущество гостей

«Рубин» забил второй гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 2:0.

На 51-й минуте отличился Велдин Ходжа, который принял мяч после паса пяткой Мирлинда Даку.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.