«Ахмат» обыграл «Ростов», серия «Ротора» без побед в молодежном первенстве длится 9 матчей

«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура молодежного первенства — 2:1.

Благодаря победе «Ахмат» вышел на 2-е место турнирной таблицы группы А, на счету грозненцев 22 очка. «Ростов» идет на 4-й строчке с 15 очками.

В параллельной встрече «Тамбов» в гостях выиграл у «Ротора» (2:1), серия без побед для команды из Волгограда продлилась до 9 матчей подряд.

Матч между тульским «Арсеналом» и «Сочи» завершился вничью — 1:1.

Молодежные команды

11-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 1:1 (0:0)

Судья: Шипков (Белореченск).

25 ноября. Тула. Стадион «Академии Арсенал».

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 1:2 (0:0)

Голы: Кахраман, 56 (0:1). Жеребятьев, 59 (0:2). Вершков, 90+1 (1:2).

Судья: Коваленко (Казань).

25 ноября. Волгоград. Стадион «Зенит».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (2:0)

Голы: Садулаев, 17 (1:0). Дачаев, 20 (2:0). Безруков, 52 (2:1).

Судья: Труханович (Барнаул).

25 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.