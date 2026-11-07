«Ахмат» — «Родина»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Родины» на матч 14-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 7 ноября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Мицаев, Ибишев, Цаке, Сидоров, Адамов, Сидибе, Щетинин, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Шелия, Богославац, Кистенев, Кенжебек, Мануэл, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Максути, Касаджиков.

«Родина»: Волков, Сильва, Мачадо, Бекао, Наде, Егорычев, Рейна, Мансилья, Мусаев, Онугха, Абдулсаламов.

Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Мещанинов, Сокол, Фищенко, Посо, Ушатов, Максименко, Гарибян, Сиссоко, Тимошенко.

Следить за ключевыми событиями матча «Ахмат» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».