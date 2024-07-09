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Сегодня, 05:00

«Ахмат»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Ахмата» в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Краснодара». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Ахмат»: расписание матчей на лето 2024

21 июля, воскресенье

РПЛ, 1-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Краснодар»

28 июля, воскресенье

РПЛ, 2-й тур. 17.30 «Оренбург» — «Ахмат»

31 июля, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21.00. «Ахмат» — «Пари НН»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 20.30. «Ахмат» — «Локомотив»

11 августа, воскресенье

РПЛ, 4-й тур. 20.00 «Спартак» — «Ахмат»

15 августа, четверг

Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 20.30. «Краснодар» — «Ахмат»

19 августа, понедельник

РПЛ, 5-й тур. 20.00. «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Химки»

27 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 17.15. «Ахмат» — ЦСКА

31 августа, суббота

РПЛ, 7-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Акрон»

«Ахмат» занял десятое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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