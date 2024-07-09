«Ахмат»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Ахмат» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Краснодара». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.
«Ахмат»: расписание матчей на лето 2024
21 июля, воскресенье
РПЛ, 1-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Краснодар»
28 июля, воскресенье
РПЛ, 2-й тур. 17.30 «Оренбург» — «Ахмат»
31 июля, среда
Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21.00. «Ахмат» — «Пари НН»
4 августа, воскресенье
РПЛ, 3-й тур. 20.30. «Ахмат» — «Локомотив»
11 августа, воскресенье
РПЛ, 4-й тур. 20.00 «Спартак» — «Ахмат»
15 августа, четверг
Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 20.30. «Краснодар» — «Ахмат»
19 августа, понедельник
РПЛ, 5-й тур. 20.00. «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
24 августа, суббота
РПЛ, 6-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Химки»
27 августа, вторник
Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 17.15. «Ахмат» — ЦСКА
31 августа, суббота
РПЛ, 7-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Акрон»
«Ахмат» занял десятое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.
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1
|Зенит
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -