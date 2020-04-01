«Ахмат» продлил карантин

«Ахмат» принял решение продлить карантин ориентировочно до 2 мая в связи с продлением приостановки чемпионата России до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки, информирует сайт клуба.

Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением COVID-19, о чем футболисты будут проинформированы.

Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей, и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции.