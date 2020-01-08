«Ахмат» прибыл на сбор в Турцию

«Ахмат» прибыл в турецкий Белек на учебно-тренировочные сборы, сообщает Instagram клуба.

Первое занятие состоится в четверг, 9 января. В тот же день на медицинское обследование отправится первая группа игроков. Для остальных медобследование назначено на 10-е число.

За время первых сборов, которые продлятся до 21 января, команда сыграет два контрольных матча. «Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России — 19 очков в 19 играх.