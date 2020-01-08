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«Ахмат» прибыл на сбор в Турцию

18:13
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«Ахмат» прибыл в турецкий Белек на учебно-тренировочные сборы, сообщает Instagram клуба.

«Ахмат» прибыл в турецкий Белек на учебно-тренировочные сборы. Команда разместилась в отеле «Titanic Deluxe», где пройдёт первый этап подготовки. В день заезда тренировка не запланирована. Первое занятие состоится в четверг, 9 января. В тот же день на медицинское обследование отправится первая группа игроков. Для остальных медобследование назначено на 10-е число. За время первых сборов, которые продлятся до 21 января, команда сыграет два контрольных матча.

Публикация от FC «Akhmat» Grozny ? (@akhmatgrozny)

Первое занятие состоится в четверг, 9 января. В тот же день на медицинское обследование отправится первая группа игроков. Для остальных медобследование назначено на 10-е число.

За время первых сборов, которые продлятся до 21 января, команда сыграет два контрольных матча. «Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России — 19 очков в 19 играх.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B7EAAcrFLon/

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