«Ахмат» опубликовал фото Шелии и Овечкина на базе в Новогорске
Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографию вратаря Гиорги Шелии и хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Одна фотка — две «машины»: Гиорги Шелия и Александр Овечкин. Прославленный хоккеист поддерживает спортивную форму в тренировочном зале рядом с нашим полем», — говорится в сообщении.
Грозненский клуб проводит предсезонные сборы на базе в Новогорске.
Ранее Овечкин подарил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову джерси «Вашингтона» со своим автографом.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ростов
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|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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