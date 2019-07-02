21:31 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" обыграл "Штурм" в товарищеском матче

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"Ахмат" выиграл у "Штурма" (3:0) в товарищеском матче. В составе победителей отличились Аблай Мбенг, Олег Иванов и Андрес Понсе.

Товарищеский матч

"Штурм" (Австрия) - "Ахмат" (Россия) - 0:3 (0:1)

Голы: Мбенг, 34 (0:1). Иванов, 50 (0:2). Понсе, 83 - с пенальти (0:3).

"Ахмат" (стартовый состав): Городов, Нижич, Анхель, Семенов, Уциев, Садулаев, Бериша, Швец, Роши, Иванов, Мбенг.

2 июля. Ильц. Стадион "Sportplatzweg".

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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