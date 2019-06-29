"Ахмат" – новый вызов для меня". Денис Глушаков – о своем новом клубе

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков опубликовал новый пост в своем Инстаграме. 32-летний россиянин признался, что будет рад помочь грозненской команде в предстоящем сезоне.

В субботу, 29 июня, бывший капитан "Спартака" подписал контракт с "Ахматом" по схеме "1+1".

10 дней назад красно-белые расторгли контракт с футболистом. Хавбек выступал за москвичей с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

"А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч!" Глушаков – в "Ахмате". Что об этом нужно знать // Рамзан Кадыров: "Опыт и мастерство Глушакова помогут "Ахмату" // Денис Глушаков: "Ищу работу" // Глушакову пора забыть о миллионах евро