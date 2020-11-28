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«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд. Гости лишились Гильерме, Чорлуки и Миранчука

17:56

Стали известны составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ. Железнодорожники не смогут рассчитывать на дисквалифицированных основного вратаря Гильерме и капитана Ведрана Чорлуку, а также на Антона Миранчука. Как отмечает официальный Twitter железнодорожников, хавбек пропускает игру из-за простуды, все тесты на коронавирус у него отрицательные.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Беришка, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

Запасные — Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Быстров, Кармаев, Иванов, А. Кадыров, Швец, Полярус, Адуев, Х. Кадыров.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Запасные — Савин, Игнатьев, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Ахмат — Локомотив

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