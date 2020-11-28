«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд. Гости лишились Гильерме, Чорлуки и Миранчука
Стали известны составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ. Железнодорожники не смогут рассчитывать на дисквалифицированных основного вратаря Гильерме и капитана Ведрана Чорлуку, а также на Антона Миранчука. Как отмечает официальный Twitter железнодорожников, хавбек пропускает игру из-за простуды, все тесты на коронавирус у него отрицательные.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Беришка, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.
Запасные — Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Быстров, Кармаев, Иванов, А. Кадыров, Швец, Полярус, Адуев, Х. Кадыров.
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.
Запасные — Савин, Игнатьев, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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