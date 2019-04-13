"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы

Стали известны составы "Ахмата" и "Локомотива" на матч 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет сегодня, 13 апреля, в Грозном, начало – в 19:30 (мск).

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Швец, Мбенге, Митришев.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Смолов, Фарфан.

Запасные: Медведев, Коченков, Лысов, Михалик, Идову, Тарасов, Кварацхелия, Денисов, Жемалетдинов, Тугарев, Эдер.

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