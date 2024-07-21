«Ахмат» поделил очки с «Краснодаром» на старте сезона РПЛ

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью во встрече 1-го тура чемпионата России — 1:1.

У «быков» отличился Никита Кривцов. Грозненцы ответили точным ударом Владислава Камилова.

В следующем матче «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо». Оба противостояния состоятся 28 июля.