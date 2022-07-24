«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Факела» на матч 2-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Ильин.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Умаев, Конате, Агаларов.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов.

Матч состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.