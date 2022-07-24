«Ахмат» — «Факел»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

В воскресенье, 24 июля, состоится матч 2-го тура МИР чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Факел». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в 2016 году в рамках 1/16 финала БЕТСИТИ Кубка России. Тогда основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти был сильнее клуб из Грозного.

В первом круге «Факел» неожиданно отобрал очки в «Краснодара» (2:2), а «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

Следить за матчем «Ахмат» — «Факел» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.