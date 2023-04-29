«Ахмат» — ЦСКА: Обляков открыл счет на 3-й минуте матча

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет на 3-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Хесус Медина слева навесил на дальнюю штангу, подключившийся Милан Гайич скинул мяч во вратарскую. Константин Кучаев точно пробить не смог, зато мяч отскочил к линии вратарской на Облякова, который забил.