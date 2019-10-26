«Ахмат» — «Арсенал»: Семенов открыл счет в матче
16:52
«Ахмат» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Хавбек Исмаэл Силва сделал подачу справа, а защитник Андрей Семенов головой послал мяч мимо голкипера Егора Шамова.
? Андрей Семенов головой отправляет мяч в сетку ворот «Арсенала» после розыгрыша штрафного.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #АхматАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/m2vWiMnobu
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...