Агроном "Ахмат Арены": "На то, чтобы заменить газон, уходит приблизительно 2 месяца. "Динамо" может успеть до конца сезона"

Главный инженер грозненской "Ахмат Арены" Лом-Али Астемиров поделился с "СЭ" мнением о ситуации с газоном на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" им. Л.Яшина", на котором запланирована замена газона. Астемиров рассказал, сколько времени обычно занимает этот процесс и заявил, что сине-бело-голубые могут успеть подготовить газон на новой арене в порядок к концу сезона 2018/19.

- Все зависит от того, как они собираются производить этот процесс, какие задачи стоят перед агрономами стадиона "Динамо". Если они собираются заменить только газон, растительную часть, то ничего сверхординарного здесь нет, на то, чтобы газон прижился, уходит приблизительно два месяца, - сказал Астемиров. - Если же они собираются заменить подогрев поля, то это уже совсем другая технология, которая может занять больше времени.

- Сегодня 20 марта, последний домашний матч "Динамо" - 26 мая. Значит, сине-бело-голубые могут успеть подготовить новый стадион к этой игре, если начнут сейчас?

- Да, вполне возможно. Технологии это позволяют.

- А можно ли уложиться в меньшие сроки?

- Теоретически, да. Правда, очень большое влияние оказывают погодные условия. Сейчас в Москве такая погода... Сегодня может быть хорошо, а завтра может пойти дождь. Предугадать сложно. Вот у нас сейчас благоприятные условия, а в столице - не могу сказать. Если погода позволит - то это реально. (Иван Торопцев)