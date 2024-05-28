Агент Ранджеловича: «Продление с «Рубином»? На следующей неделе решится»
Агент Василис Панагиотакис рассказал о ситуации с будущим полузащитника «Рубина» Лазара Ранджеловича.
«На следующей неделе станет понятно, будет ли продлен контракт с Лазаром», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».
Контракт 26-летнего серба с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 Ранджелович провел 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник: РБ Спорт
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|
ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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Зенит
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