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Агент Тюкавина рассказал, как продвигаются приговоры с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте его клиента со столичным клубом.

«Они велись и ведутся. Есть постоянный диалог. Никто дверьми не хлопал. Зачем мне рассказывать все нюансы? Не раз говорил, что трансферные дела любят тишины. Надеемся ли договориться до Нового года? Я вообще ни на что не надеюсь. Мы играем в футбол и получаем от этого удовольствие. С «Динамо» нет каких-то точек невозврата и прочего, идет рабочий диалог. Есть абсолютно нормальные условия. Перед боксерскими поединками сначала тоже один и второй сколько-то хотят. Это рабочий момент. Мы же завтра не возьмем и никуда не уйдем. Еще раз говорю, что у нас в приоритете клуб, который воспитал игрока. Дальше как хотите, так и додумывайте. Каждый раз читаю какие-то цифры. Я за все время ни одной цифры не назвал. Это неприятно, давит на меня и на игрока. Давайте завтра он нормально сыграет с «Сочи», забьет один-два, и мы будет дальше говорить. Никто никуда не убежал. Он не забивал несколько игр, и начали все... Вот он из-за этого и не забивает. Тут два забил, его прорвало. Он ниже своего уровня не опускался, все нормально. Не спешите нас хоронить», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-novyy-kontrakt-tyukavina-u-nas-v-prioritete-dinamo
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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