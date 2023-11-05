Агент Тюкавина рассказал, как продвигаются приговоры с «Динамо»
Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте его клиента со столичным клубом.
«Они велись и ведутся. Есть постоянный диалог. Никто дверьми не хлопал. Зачем мне рассказывать все нюансы? Не раз говорил, что трансферные дела любят тишины. Надеемся ли договориться до Нового года? Я вообще ни на что не надеюсь. Мы играем в футбол и получаем от этого удовольствие. С «Динамо» нет каких-то точек невозврата и прочего, идет рабочий диалог. Есть абсолютно нормальные условия. Перед боксерскими поединками сначала тоже один и второй сколько-то хотят. Это рабочий момент. Мы же завтра не возьмем и никуда не уйдем. Еще раз говорю, что у нас в приоритете клуб, который воспитал игрока. Дальше как хотите, так и додумывайте. Каждый раз читаю какие-то цифры. Я за все время ни одной цифры не назвал. Это неприятно, давит на меня и на игрока. Давайте завтра он нормально сыграет с «Сочи», забьет один-два, и мы будет дальше говорить. Никто никуда не убежал. Он не забивал несколько игр, и начали все... Вот он из-за этого и не забивает. Тут два забил, его прорвало. Он ниже своего уровня не опускался, все нормально. Не спешите нас хоронить», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».
В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
6
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|12
|1
|1