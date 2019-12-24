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Агент Смолова признался, что его клиент мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

20:51
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед» в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину. Видео опубликовано на Youtube-канале «Красава».

— А вот вариант с «МЮ» появился неожиданно и был одним из самых реальных вариантов, — сказал Ткаченко. — Они искали нападающего: либо мы берем топ-форварда и за небольшие деньги ноунейма на замену. Было две кандидатуры: Дибала и Гризманн, а мы шли запасными. Обсудили зарплату, агентскую комиссию, личный контракт, рекламный. Все было готово, но Гризманн договорился с «Барсой», а «Юнайтед» взял Алексиса. И наша сделка тоже сорвалась.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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