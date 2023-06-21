Агент Савича: «Возможно, Игор отправится в аренду и через год вернется в «Торпедо»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, поделился мнением о будущем игрока в московском клубе.

«У Игора действует контракт с «Торпедо», но мы до сих пор не получили от «Торпедо» никакого решения по его будущему. Есть несколько вариантов с арендой, но пока никакого решения не принято. Савич только вернулся в Москву, мы находимся на связи с президентом «Торпедо», ждем. Полагаю, через неделю появится ясность. Быть может, Игор отправится куда-то в аренду и через год вернется в «Торпедо», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22-летний босниец провел 19 матчей за «Торпедо» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.