Агент Сантоса: «Сделка с ЦСКА почти завершена. Собираемся в Москву»

Полузащитник «Васку да Гамы» Лукас Сантос до закрытия трансферного окна должен перейти в ЦСКА. В сделке по трансферу футболиста осталось урегулировать последние детали. Об этом корреспонденту «СЭ» сообщил агент 20-летнего хавбека Фабиано Фара.

— Сделка по трансферу Лукаса очень близка к завершению, — подчеркнул Фара. — Остались последние детали контракта. Завтра собираемся лететь в Москву.

Армейский клуб ведет переговоры по трансферу Сантоса больше полугода. В январе «Васку» и ЦСКА не удалось договориться о переходе футболиста, но сейчас он должен сменить команду. Сантос — левый полузащитник, с пяти лет находится в структуре «Васку да Гамы». В прошлом сезоне он в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча. (Гоша Чернов)