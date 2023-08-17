Агент Сафонов считает, что в России мало игроков уровня чемпионата Испании

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы российских игроков отправиться в чемпионат Испании по примеру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Думаю, что в России не так много игроков уровня чемпионата Испании. А так потянутся они туда или нет — это индивидуальные вопросы. В свете всех событий и проблем переезд в Европу у кого-то и будет получаться. Будут ездить, как и раньше. Просто сейчас уровень игроков пониже, чем когда были Мостовой, Карпин, Юран, Колыванов, Кирьяков. Они были как-то поярче и ехали в серьезные клубы. «Реал Сосьедад» — тоже серьезный клуб, команда уровня Лиги чемпионов. Дай бог удачи Захаряну, думаю, все нормально будет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

16 августа «СЭ» сообщал, что 20-летний футболист провел тренировку с московской командой. В «Динамо» подтвердили эту информацию. «Чемпионат» информировал о проблемах в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад», игрок не вылетел в Испанию.

Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.