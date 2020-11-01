Агент Ругани рассказал, что «Ювентус» не продал игрока в «Зенит» за 30 миллионов евро
Давиде Торчиа, агент защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани, рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Зенит».
— «Арсенал», «Наполи», «Челси», «Зенит» и «Лион» предлагали за Даниэле около 30 миллионов евро, но «Ювентус» не стал вступать в переговоры ни с одним из клубов, — приводит Tuttomercatoweb слова Торчиа. — Клуб не стал продавать футболиста за эти деньги, я не буду спорить о том, правильно это было или нет. Когда Сарри был в «Челси», за Ругани предлагали 40 миллионов, но в «Юве» все равно ответили отказом. Теперь он ушел в дорогостоящую аренду, таков рынок.
Сезон-2020/21 Ругани проводит на правах аренды в «Ренне». 26-летний итальянец провел за французскую команду 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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