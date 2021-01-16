Агент рассказал о состоянии Седрика Гогуа, который заразился коронавирусом

Дмитрий Селюк, агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

— Седрик где-то 11 числа получил положительный тест на коронавирус, — сказал Селюк «СЭ». — Он сейчас в Кот-д'Ивуаре, надеемся, что где-то через неделю он получит отрицательный тест и сможет выехать на сборы «Ротора». Все официальные бумаги, подтверждающие COVID есть у него и на официальных ресурсах. Чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем нет.

В сезоне-2020/21 Гогуа провел 14 матчей за «Ротор» и не отличился результативными действиями. 26-летний ивуариец выступает волгоградскую команду на правах аренды из ЦСКА.

(Сергей Федоров)