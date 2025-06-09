Агент Рахмановича заявил, что переговоры по продлению контракта с «Крыльями» находятся на финальной стадии

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича Срджан Еремич рассказал «СЭ» о переговорах с клубом по продлению контракта.

9 июня «СЭ» сообщил, что футболист близок к подписанию нового контракта с клубом на 2 года.

«Скорее всего, Амар останется в «Крылья Советах». Сейчас переговоры находятся в завершающей стадии, в ближайшее время все должно быть решено», — сказал Еремич «СЭ».

Рахманович выступает за «Крылья Советов» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне 31-летний босниец провел за клуб 7 матчей и не отличился результативными действиями.