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30 июня 2017, 16:53

Агент Монтойи опроверг переговоры со "Спартаком"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент защитника "Валенсии" Мартина Монтойи Хуан де Диос Карраско опроверг информацию о переговорах с московским "Спартаком". Ранее СМИ сообщали, что красно-белые намерены заполучить 26-летнего испанца.

- Мартин останется в "Валенсии", – цитирует "Р-Спорт" Карраско. – У него еще три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны "Спартака", как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе в другой клуб мы не вели и не ведем.

Источник: http://rsport.ru/football/20170630/1122355777.html
Мартин Монтойя
ФК Валенсия
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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