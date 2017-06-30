Агент Монтойи опроверг переговоры со "Спартаком"

Агент защитника "Валенсии" Мартина Монтойи Хуан де Диос Карраско опроверг информацию о переговорах с московским "Спартаком". Ранее СМИ сообщали, что красно-белые намерены заполучить 26-летнего испанца.

- Мартин останется в "Валенсии", – цитирует "Р-Спорт" Карраско. – У него еще три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны "Спартака", как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе в другой клуб мы не вели и не ведем.