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Агент Монтеса назвал ошибкой выход футболиста в старте на матч с «Химками»

Алина Савинова
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Серхио Висуете, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, считает, что мексиканец не должен был выходить в стартовом составе команды на матч с «Химками» в 17-м туре РПЛ.

«Да, у него всю неделю была высокая температура. Я не знаю, почему Сесар играл. Он думал, что все хорошо, и, очевидно, он не был готов, или я не знаю. Это была ошибка, что он вышел в старте», — цитирует Висуете Legalbet.

В воскресенье, 1 декабря, «Локомотив» на своем поле уступил «Химкам» со счетом 1:3.

В нынешнем сезоне 27-летний Монтес провел 11 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забив два гола.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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